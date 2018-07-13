Минюст решил упростить порядок взимания долгов с россиян

СЕГОДНЯ 09:44 2018-07-13T09:44:16+03:00

Долги до 100 тысяч рублей будут взимать из зарплаты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Задолженности до 100 тысяч рублей будет удерживать из зарплаты бухгалтерия

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Уже до конца этого года в России может существенно упроститься порядок удержания с должников необходимых средств. Соответствующие поправки в законодательство подготовило Министерство юстиции РФ.

Как следует из документа, который поступит на рассмотрение парламентариев Государственной думы, приставом для истребования денег будет достаточно передать исполнительный лист в бухгалтерию по месту работы должника. А уже она, в свою очередь, будет ежемесячно списывать определенный процент с зарплаты в счет погашения долга.

При этом вырастет и сумма долга, которую можно будет взыскивать с россиян в упрощенном порядке. С нынешних 25 до 100 тысяч рублей.

В ведомстве уверены, нововведение значительно упростит процедуру по взысканию долгов, особенно по алиментам, а также существенно разгрузит приставов, которые и так не всегда справляются со своей работай, имея целый ворох исполнительных производств.

Кроме того, новый порядок, который Госдума рассмотрит уже осенью, защитит должника от неожиданной блокировки банковской карты или ограничения права выезда за границу, сообщает газета «Известия».

К слову, по состоянию на начало 2018 года, в исполнении находилось порядка 4,5 миллиона производств с суммами взыскания от 25 тысяч до 100 тысяч рублей.