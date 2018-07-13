2018-07-13T09:38:07+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

"В шаге от полуфинала": Черчесов огорчен результатом сборной РФ на ЧМ-2018

Тренер российских футболистов напомнил, что главное в спорте - титулы, а стать чемпионом команда так и не смогла
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав ЧерчесовГлавный тренер сборной России по футболу Станислав ЧерчесовФото: REUTERS
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов огорчен результатом нашей команды на чемпионате мира 2018 года. По его словам, все спортсмены хотели пройти дальше, но 1/4 финала стала для них последним этапом.

"Все-таки спорт - это титулы, а титула у нас нет. Поэтому здесь, конечно, мы огорчены. <...> Мы были в полушаге от полуфинала", - заявил Черчесов.

Он подчеркнул, что россияне действительно объединились вокруг сборной, поэтому первая задача выполнена, а вот "вторая - не до конца".

"Мы знаем, что есть команды объективно сильнее нас, но, как вы видели, это ни о чем не говорит", - цитирует ТАСС тренера.

Станислав Черчесов о выступлении сборной на Чемпионате мира-2018.

Напомним, что сборная России впервые спустя долгое время вышла в 1/4 финала домашнего мундиаля, но уступила команде Хорватии в послематчевой серии пенальти, которая завершилась со счетом 3:4.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Черчесов взял на себя ответственность за действия нападающего Федора Смолова, который не смог загнать мяч в ворота соперников.

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