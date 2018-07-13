2018-07-13T09:53:00+03:00
Экономика

Центробанк отозвал лицензии у страховой компании «Диамант»

Решение было принято в связи с несостоятельностью организации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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ЦБ приостановил действие лицензии страховой компании «Диамант» еще 29 июняЦБ приостановил действие лицензии страховой компании «Диамант» еще 29 июняФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Центральный Банк России отозвал лицензии на осуществление добровольного личного и имущественного страхования, а также ОСАГО у компании "Диамант". Об этом говорится в сообщении регулятора от 13 июля.

Решение о лишении страховщика лицензий было принято в связи с его несостоятельностью (банкротством), а также неустранением в срок нарушений страхового законодательства. Речь идет о несоблюдении требований финансовой устойчивости и платежеспособности. Так, принятые обязательства не могли быть выполнены за счет собственных средств компании. Кроме того, в порядке и условиях инвестирования капитала и страховых резервов наблюдались нарушения.

Ранее 29 июня именно с них действие лицензий на осуществление деятельности было приостановлено, а в компании введена временная администрация сроком на шесть месяцев, сообщается в соответствующем приказе.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне была отозвана также лицензия самарского "Газбанка". Учреждение долгое время скрывало свое реальное финансовое положение и уклонялось от требований адекватно оценить оптимальные риски.

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