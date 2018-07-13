2018-07-13T10:20:58+03:00
Общество

В России разработают свод правил размещения рекламы вдоль дорог

Новые стандарты будут непосредственно придерживаться мирового опыта в этой сфере
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Росавтодор подготовит единые требования к установке щитов вдоль дорог до конца 2018 годаРосавтодор подготовит единые требования к установке щитов вдоль дорог до конца 2018 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор) намерены вплотную заняться стандартизацией рекламы на российских дорогах. Специалисты ведомства разработают список норм, которых заставят придерживаться всех, желающих разместить рекламу на баннерах и растяжках вдоль улиц и магистралей.

«Нормы будут регламентировать формат, дизайн, размер и место установки рекламных щитов. Нововведение коснется в том числе растяжек и баннеров вдоль автодорог общего пользования и федерального значения», - отметили в ведомстве.

Как заявили в Росавтодоре, который разработают до конца 2018 года, учтут как безопасность дорожного движения, так и эффективность работы рекламы.

Новые стандарты будут непосредственно придерживаться мирового опыта в этой сфере. Во внимание примут также и данные исследований о влиянии придорожной рекламы на безопасность движения, сообщает газета «Известия».

Стоит отметить, что к настоящему времени размещение рекламы на баннерах и растяжках вдоль дорог, по сути, никак не регламентируется. Это связано с тем, что в российских законах нет единых требований к размещению и оформлению рекламы подобного рода.

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