2018-07-13T10:20:52+03:00
В мире

Суд в США обязал Johnson & Johnson выплатить 22 заболевшим раком женщинам $4,7 млрд

Представители компании уверяют, что их продукция безопасна и не приводит к онкологическим заболеваниям
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Johnson & Johnson — один из крупнейших в мире производителей косметических и санитарно-гигиенических товаровJohnson & Johnson — один из крупнейших в мире производителей косметических и санитарно-гигиенических товаровФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США удовлетворен очередной иск против американской корпорации Johnson & Johnson. Суд присяжных в штате Миссури обязал J&J выплатить порядка 4,69 миллиарда долларов 22 женщинам, которые заболели раком после использования товаров этой марки.

Истицы в один голос утверждают, что онкологические заболевания у них развились именно из-за косметики и гигиенических средств J&J. Решение присяжных было единогласным, сообщает агентство Bloomberg, отмечая: сумма, которую отсудили дамы, занимает шестое место в рейтинге самых крупных компенсаций за всю историю судебных тяжб из-за некачественной продукции в Штатах.

Между тем, представители холдинга заявили, что нынешнее решение присяжных несправедливо, их продукты безопасны для здоровья и к онкологическим заболеваниям не приводят, а J&J будет подавать апелляцию.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай. Против Johnson & Johnson в США подано несколько тысяч исков. Например, как писал сайт kp.ru, 63-летняя жительница Калифорнии смогла доказать, что рак яичников у неё – следствие многолетнего использования косметики на основе талька Baby Powder. Суд обязал компанию выплатить ей компенсацию в 417 миллионов долларов. До этого другая американка из Миссури, страдающая тем же страшным недугом и тоже пользовавшаяся детской присыпкой J&J, отсудила 110 миллионов. Ранее в том же штате суд обязал компанию выплатить 72 миллиона долларов семье женщины, скончавшейся от рака.

Истцы утверждают, что в «безопасных» присыпках Johnson & Johnson содержится асбестовая пыль, которая может привести к образованию злокачественных опухолей.

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