2018-07-13T10:15:46+03:00
Экономика

В июне у россиян стало больше "свободных денег"

Однако говорить о повышении уровня благосостояния граждан пока рано
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Объем "свободных" денег у россиян в июне текущего года вырос на 23,2%Объем "свободных" денег у россиян в июне текущего года вырос на 23,2%Фото: Анастасия Осипова
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Объем "свободных денег" у россиян в июне резко вырос на 23,2% по сравнению с майскими показателями этого года. На данный момент средняя разница между доходами и тратами граждан составляет 29,7 тыс. рублей, что на 5,6 тыс. рублей больше уровня прошлого месяца.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2017 года, то рост еще более значительный - 25,3%, а за три года данный показатель увеличился на 53,9%. Если подводить итоги по первому полугодию 2018-го, то среднегодовое значение индекса "свободных денег" пока составляет 23,3 тыс. рублей.

Лидерами же по росту июньского показателя стали города с населением от 100 до 500 тысяч людей. Там индекс поднялся на треть - до 20,8 тыс. рублей. На втором месте оказались миллионники с увеличением объема "свободных денег" на 20,3% - до 38 тыс. рублей. Меньше всего разница с майскими показателями оказалась у жителей городов с населением от 500 тысяч человек до одного миллиона – на 17,7% до 31,2 тыс. рублей.

Между тем, по мнению исследователей холдинга "Ромир", говорить о повышении уровня благосостояния россиян пока рано, поскольку рост объёма "свободных денег" произошёл на фоне снижения индекса среднего чека и мог быть вызван тем, что в этом году многие граждане отказались от отпускных поездок.

Ранее сайт kp.ru писал о том, в мае 2018 года реальные доходы жителей нашей страны упали в сравнении с апрелем на 9,3%, а вот в годовом выражении выросли на 0,3%.

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