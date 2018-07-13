Ростуризм намерен упростить порядок въезда иностранцев в Россию

СЕГОДНЯ 10:47 2018-07-13T10:47:35+03:00

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В Ростуризме положительно оценили количество туристов, которые посетили Россию, приехав на Чемпионат мира по футболу. Напомним, для этого заграничным гостям на время турнира не требовалась российская виза, достаточно было предъявить билет на матч, фанатский ID и загранпаспорт. Мало того, в ведомстве готовят инициативу, благодаря которой иностранные путешественники смогут въезжать в РФ по упрощенным документам и после мундиаля.

Как заявил руководитель Ростуризма Олег Сафронов, необходимо распространить выдачу электронных виз для иностранных граждан. В этом случае, если визовая процедура станет проще, турпоток может увеличиться на 25-30 %.

«Этот инструмент сделает посещение нашей страны более комфортным для иностранных туристов, а значит, и повышает конкурентоспособность России не мировом туристическом рынке», – считает Сафонов.

Со слов чиновника, города-участники ЧМ-2018 за дни проведения турнира посетили почти 3 миллиона иностранцев. Практически все иностранные гости остались под впечатлением от качества гостиниц, аэропортов, стадионов, кухни, приветливости и гостеприимстве россиян.

«Все они выразили свое желание посетить России снова. Однако преградой для таких путешествий становятся трудности, связанные с оформлением визы, которое требует сначала приглашение в Россию», - приводит слова главы Ростуризма газета «Известия».