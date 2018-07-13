Экс-генпрокурор Венесуэлы считает, что Чавес умер еще в декабре 2012-го

СЕГОДНЯ 10:46 2018-07-13T10:46:11+03:00

Луиса Ортега Диас узнала о смерти президента республики за три месяца до официального объявления

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Бывший генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас считает, что смерть президента республики Уго Чавеса наступила еще в декабре 2012 года, то есть за три месяца до официального объявления о кончине. Такие выводы ей позволил сделать телефонный разговор с членом парламента Диосдадо Кабельо.

Женщина рассказала, что 28 декабря 2012 года, когда она находилась за границей, ей позвонил спикер и сказал срочно возвращаться обратно, поскольку командор скончался.

"Мы купили билеты на самолет, чтобы вернуться в Венесуэлу, но потом он снова позвонил и сказал, что Чавес жив", - цитирует генпрокурора издание El National.

Диас подчеркнула, что после этого инцидента ей никто так и не показал свидетельство о смерти главы республики.

Напомним, Уго Чавес скончался в больнице Каракаса 5 марта 2013 года. Еще в октябре 2012-го он был переизбран президентом страны и должен был принять присягу, но не смог сделать этого из-за онкологического заболевания, передает сайт kp.ru.