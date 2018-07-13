Причиной отравления более 100 человек в США могли стать салаты из McDonald's
С середины мая в США было зафиксировано примерно 90 случаев заболевания циклоспорозом, возбудителем которого является микроскопический паразит Cyclospora cayetanensis. Около 90 человек заболели в Иллинойсе и около 15 — в соседнем штате Айова.
“Предварительное расследование показывает связь с потреблением салатов в ресторанах McDonald's”, - говорится в заявлении, опубликованном 12 июля на сайте здравоохранения управлений штатов.
Также в ведомстве не исключают, что причины возникновения инфекции могут быть и не связаны с этим рестораном. Уточняется, что лишь в четверти случаев, о которых поступала информация, люди ели салаты из McDonald's перед тем, как отравиться.
Отмечается, что руководства ресторанов сотрудничает с санитарными службами штатов, а салаты уже вычеркиваются из списка меню для проверки на качество. Более 3 тысяч заведений прекратили продажу салатов.
«McDonald's придерживается самых высоких стандартов безопасности продуктов питания и контроля качества. Мы внимательно следим за этой ситуацией и сотрудничаем с государственными и федеральными органами здравоохранения», - сказали в компании.
В число симптомов кишечной инфекции могут входить диарея, слабость, отсутствие аппетита, усталость, повышенная температура и тошнота.