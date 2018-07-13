2018-07-13T10:58:51+03:00
В мире

Причиной отравления более 100 человек в США могли стать салаты из McDonald's

Местные власти не исключают возможность появления кишечной инфекции и по другим причинам
Эльмира МУСТАФАЕВА
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В Mcdonald's могли отравиться более 90 человекВ Mcdonald's могли отравиться более 90 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С середины мая в США было зафиксировано примерно 90 случаев заболевания циклоспорозом, возбудителем которого является микроскопический паразит Cyclospora cayetanensis. Около 90 человек заболели в Иллинойсе и около 15 — в соседнем штате Айова.

“Предварительное расследование показывает связь с потреблением салатов в ресторанах McDonald's”, - говорится в заявлении, опубликованном 12 июля на сайте здравоохранения управлений штатов.

Также в ведомстве не исключают, что причины возникновения инфекции могут быть и не связаны с этим рестораном. Уточняется, что лишь в четверти случаев, о которых поступала информация, люди ели салаты из McDonald's перед тем, как отравиться.

Отмечается, что руководства ресторанов сотрудничает с санитарными службами штатов, а салаты уже вычеркиваются из списка меню для проверки на качество. Более 3 тысяч заведений прекратили продажу салатов.

«McDonald's придерживается самых высоких стандартов безопасности продуктов питания и контроля качества. Мы внимательно следим за этой ситуацией и сотрудничаем с государственными и федеральными органами здравоохранения», - сказали в компании.

В число симптомов кишечной инфекции могут входить диарея, слабость, отсутствие аппетита, усталость, повышенная температура и тошнота.

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