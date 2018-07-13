2018-07-13T11:10:18+03:00
Экономика

МЭР спрогнозировало снижение цен в России в августе

Сезонное удешевление плодоовощной продукции на 5–10% приведет к ожидаемой дефляции, отметили в Минэкономразвития
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Снижение цен на плодоовощную продукцию на 5–10% приведет к общему уменьшению стоимости продуктовСнижение цен на плодоовощную продукцию на 5–10% приведет к общему уменьшению стоимости продуктовФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Российскую экономику уже в августе ждет дефляция. Об этом заявили в в Министерстве экономического развития и торговли. В то же время, в ведомстве сразу подчеркнули, что положительная динамика будет не столь выраженной, как в 2017 году. В целом же, экономисты прогнозируют снижение цен не более чем на 0,2%.

В Минэкономразвития уточнили, что к общему уменьшению стоимости продуктов приведет снижение цен на плодоовощную продукцию на 5–10%.

По словам экспертов, на инфляцию повлияет снижение ключевой ставки Центробанка в начале этого года, а также усиление потребительского спроса вследствие роста кредитования населения.

Впрочем, как пишут «Известия», удивляться грядущей дефляции не стоит. Это происходит каждый год во второй половине лета с переходом на сентябрь и связанно с сезонным снижением стоимости на сельхозтовары.

Напомним, в августе 2017 года дефляция составила почти 0,6%.

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