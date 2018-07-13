Минстрой назвал сроки решения проблем обманутых дольщиков

СЕГОДНЯ 12:04 2018-07-13T12:04:55+03:00

В ведомстве заверили, что для этого уже подготовлена вся необходимая база

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В Минстрое намереваются решить вопрос проблемных новостроек до 2023 года. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Владимир Якушев. Со слов чиновника, уже в настоящее время для этого подготовлена необходимая федеральная база.

В частности, у всех российских городов есть предложения по решению проблем обманутых граждан, вложивших деньги в строительство жилья, отметил министр. К примеру, по заявлению инициативной группы граждан достройка дома может быть передана другому подрядчику.

Из положительных моментов решения проблемы дольщиков, министр отметил тот факт, что если раньше для этого требовалось каждое заявление рассматривать в арбитражном суде, теперь это сделает конкурсный управляющий. Срок рассмотрения заявления управляющим и включения его в реестр не должен превышать 30 дней с момента подачи.

«Мы планируем дальнейшее внесение изменений в закон для того, чтобы внедрить дополнительные механизмы, которые позволят максимально быстро передать проблемные дома тем застройщикам, которые готовы их достраивать и решать проблемы дольщиков, купивших в них квартиры», - приводит слова Якушева «Российская газета».

Глава Минстроя также рассказал, что на сегодняшний день в России насчитывается 842 проблемных новостройки в 69 регионах. А в реестре пострадавших участников долевого строительства жилой недвижимости числится более 30,6 тысяч человек.