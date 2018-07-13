2018-07-13T12:02:31+03:00
Политика

Илюмжинов временно отстранен от должности президента ФИДЕ

Члены комиссии единогласно признали руководителя организации виновным в нарушении правил кодекса этики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент ФИДЕ Кирсан ИлюмжиновПрезидент ФИДЕ Кирсан ИлюмжиновФото: Иван МАКЕЕВ
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Комиссия по этике Международной шахматной федерации отстранила руководителя организации Кирсана Илюмжинова от занимаемой им должности. Такое заявление сделали в пресс-службе ФИДЕ.

"Комиссия по этике единогласно приняла решение о том, что Илюмжинов виновен в нарушении этического кодекса организации", - сообщается на сайте федерации.

Там же уточняется, что поводов для рассмотрения данного вопроса стала жалоба вице-президента ФИДЕ Георгиоса Макропулоса.

В ходе расследования выяснилось, что с марта прошлого года по апрель 2018-го Илюмжинов неоднократно нарушал правила кодекса этики и превышал свои полномочия. Также руководитель организации пытался "дискредитировать членов президентского совета ФИДЕ, делая ложные, провокационные заявления" и отказываясь уходить с должности после закрытия банковских счетов федерации.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что совет организации еще в апреле потребовал от Илюмжинова, который занимает пост главы с 1995 года, немедленно подать в отставку. Такие меры потребовались после того, как предприниматель попал в санкционный список США, а швейцарский банк UBS пригрозил закрыть счета ФИДЕ.

В результате категорический отказ Илюмжинова покидать пост и другие его действия нанесли серьезный удар по бюджету и репутации федерации.

По решению комиссии он был отстранён от руководящей должности на 18 месяцев, начиная с 13 июля. Реальный срок составляет всего шесть месяцев, остальные двенадцать носят условный характер с испытательным периодом в два года.

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