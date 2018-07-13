2018-07-13T12:19:24+03:00
Общество

"Французский сиделец": Матвиенко приветствовала Керимова на заседании Совфеда

Сенатор вернулся в Россию спустя шесть месяцев нахождения под следствием в европейской стране
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сенатор Сулейман Керимов ФОТО Станислав Красильников ТАСССенатор Сулейман Керимов ФОТО Станислав Красильников ТАСС
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Член Совета Федерации Сулейман Керимов в пятницу, 13 июля, посетил первое заседание верхней палаты парламента после своего долгожданного возвращения в Россию. Председатель Валентина Матвиенко приветствовала сенатора и пожелала ему дальнейших успехов в работе.

"Давайте поприветствуем нашего французского сидельца Сулеймана Абусаидовича Керимова, который после длительного перерыва вернулся в нашу команду", - сказала спикер.

По словам Матвиенко, все коллеги сенатора очень переживали за него, поэтому теперь рады, что он смог доказать свою невиновность, передает ТАСС.

"Мы очень рады, что вы не убежали, не струсили, а, как и положено строго в соответствии с законодательством, сумели доказать свою невиновность, снять все обвинения", - сказала председатель Совфеда, подчеркнув, что это заслуживает уважения.

Напомним, что Керимов находился под следствием во Франции с ноября прошлого года. Правоохранители задержали его в аэропорту Ниццы и обвинили в отмывании денег, а также уклонении от уплаты налогов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне суд снял с российского сенатора все претензии и постановил вернуть ему паспорт.

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