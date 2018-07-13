2018-07-13T12:39:19+03:00
В мире

Экс-глава МИД ФРГ: Германия должна показать США свою силу

Зигмар Габриэль уверен, что на Соединенные Штаты под руководством Дональда Трампа просто нельзя полагаться
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар ГабриэльБывший министр иностранных дел Германии Зигмар ГабриэльФото: REUTERS
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Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль уверен, что американский лидер Дональд Трамп признает только силу, поэтому Берлин должен показать Вашингтону свою мощь. По мнению дипломата, такой жесткий подход просто необходим на фоне недавних заявлений президента США об увеличении оборонных расходов членов НАТО до 2% ВВП.

Также к этому ведет отношение Трампа к главе КНДР Ким Чен Ыну, которому были обещаны гарантии безопасности в обмен на денуклеаризации полуострова. Габриэль не готов "терпеть" подобное уступчивое поведение на фоне желания политика "сменить режим в Германии".

"Мы больше не можем строить никаких иллюзий. Дональд Трамп признает только силу. В таком случае мы должны показать ему, что мы сильные", - цитирует Spiegel Online экс-министра.

По его словам, раз Соединенные Штаты требуют от ФРГ миллиарды за военные издержки, то Берлин, в свою очередь, может попросить Вашингтон вернуть средства, потраченные на беженцев. Ведь большинство из них ринулись в Европу после вмешательства США в дела других стран.

Отметим, что это уже не первый раз, когда Габриэль критикует политику Трампа. Так ранее он говорил о том, что после прихода республиканца к власти США утратили статус ведущей державы, передает сайт kp.ru.

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