"Разберемся как взрослые": В Финляндии выпустили пиво с Путиным и Трампом

СЕГОДНЯ 13:20 2018-07-13T13:20:49+03:00

Напиток был создан специально к саммиту Россия-США и уже стал довольно популярным

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Финская пивоварня RPS Brewing направила на местные прилавки ограниченный выпуск пива, которое было создано специально по случаю проведения в Хельсинки саммита Россия-Соединенные Штаты.

На этикетке пенного напитка изображены президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, между которым красуется надпись: "Давай разберемся с этим как взрослые".

Изначально планировалось, что первая партия составит всего 10 тысяч бутылок, однако во многих местах пиво уже успели раскупить. Так, например, продавец небольшого магазина "Пиен Олуткауппа" рассказал, что весь напиток, а именно 13 коробок по 24 бутылки в каждой, ушел с прилавка меньше чем за два дня. При этом, пиво стоило 4,2 евро. По словам продавца, основными покупателями выступали коллекционеры и туристы.

Эксклюзивный напиток еще можно поискать в ряде крупных торговых точек таких финских городов, как Хельсинки, Эспоо, Миккели, Тампере, Савонлинна, Оулу и шести других населенных пунктов, но спрос на данный товар невероятный. RPS Brewing пообещала завезти еще пива в несколько ресторанов ближе к дате проведения саммита.

Кроме того, компания выпустила посвященный этому событию кофе в пачках по 250 граммов. Его завезли в специализированные магазины восьми городов, также продажи проходили в интернете. На данный момент сделать онлайн-заказ уже нельзя - всю продукцию раскупили, передает ТАСС.

Напомним, что 16 июля в Хельсинки состоится долгожданная встреча президентов России и США. Местом переговоров лидеров станет дворец президента Финляндии, передает сайт kp.ru.