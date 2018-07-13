Следствие просит продлить домашний арест Серебренникова на месяц

СЕГОДНЯ 13:45 2018-07-13T13:45:10+03:00

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Следователь попросил Басманный суд Москвы продлить до 22 августа срок домашнего ареста режиссера Кирила Серебренникова, который обвиняется по делу о хищении «Седьмой студии». Также суд рассмотрит схожее ходатайство в отношении Софьи Апфельбаум, бывшей сотрудницы Министерства культуры РФ и директора Российского академичиеского молодежного театра (РАМТ).

«В суд поступило ходатайство о продлении срока домашнего ареста Серебренникову до 22 августа и Софье Апфельбаум до 19 сентября. Их рассмотрение назначено на 18 июля», — сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Напомним, что Кирилл Серебренников был помещен под домашний арест 23 августа 2017-го года за обвинение в хищении 68 миллионов рублей. Сам режиссер свою вину не признает и считает выдвинутые против него обвинения абсурдными.

Софья Апфельбаум была задержана 26 октября 2017-го года и отправлена под домашний арест. Она стала фигуранткой дела о хищении средств, выделенных на проект «Платформа» режиссера Кирилла Серебренникова.