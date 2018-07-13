2018-07-13T13:57:08+03:00
Общество

В Тюменской области служба «Социальное такси» обновила свой автопарк

Ключи от машин водителям вручил врио губернатора Александр Моор
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Александр Моор. Фото пресс-службы губернатора Тюменской области.Александр Моор. Фото пресс-службы губернатора Тюменской области.
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В Тюменской области службы «Социальное такси» получили 30 новых автомобилей. Машины оборудованы для перевозки людей с ограниченными возможностями. Ежегодно услугами такого такси пользуются около 7 тысяч местных жителей.

Воспользоваться «Социальным такси» можно во всех муниципалитетах региона абсолютно бесплатно. В этом году к общему автопарку прибавится еще 30 спецавтомобилей – врио губернатора Александр Моор, 13 июля, вручил ключи водителям. Машины оборудованы платформой для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. «Это одно из важных направлений региональной программы «Доступная среда». Важно обеспечить на хорошем уровне качество жизни наших земляков с ограниченными возможностями здоровья и в городах, и отдаленных муниципальных образованиях», - подчеркнул Моор.

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