2018-07-13T13:59:50+03:00
Политика

В Кремле пообещали рассмотреть просьбу матери Сенцова о помиловании

Обращение будет изучено вскоре после того, как поступит в администрацию президента России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Олег Сенцов. Фото: Валерий Матыцин ТАССОлег Сенцов. Фото: Валерий Матыцин ТАСС
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Кремль рассмотрит прошение матери осужденного за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова о его помиловании лишь после того, как оно поступит в администрацию президента России. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Конечно, это будет рассмотрено, но сроков я не могу назвать", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что не может знать, возможно ли помиловать человека по ходатайству родственника, поскольку данный вопрос лежит в юридической плоскости, но такие случаи в законе точно не прописаны.

Кроме того, власти узнали о соответствующем прошении матери украинца из средств массовой информации, а потому не могут относиться к нему, как к официальному, передает ТАСС.

Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Сенцова виновным в организации терактов в Крыму и приговорил его к 20 годам лишения свободы. Теперь же на Украине режиссера называют политзаключенным и требуют его освобождения.

Ранее сам мужчина заявил, что не планирует просить президента России Владимира Путина о помиловании. Песков, в свою очередь подчеркнул, что для этого предусмотрена специальная процедура, которая инициируется самим осужденным, передает сайт kp.ru.

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