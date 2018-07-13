В МИД Польши сообщили о нападении на польского дипломата в России
Министерство иностранных дел Польши сообщило, что накануне в России был избит польский дипломат, который прибыл в нашу страну с рабочей поездкой. Некий злоумышленник напал на мужчину в салоне самолета во время осуществления внутреннего рейса из Иркутска в Москву.
"По информации свидетелей, нападение совершил, вероятно, психически неуравновешенный человек. Он задержан", - рассказали во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД подчеркнули, что пострадавший дипломат уже был осмотрен медиками и вернулся на родину. Свою помощь ему предоставили как консульские службы Польши в России, так и само министерство.
Теперь посольство республики в Москве планирует обратиться к властям РФ с просьбой о выяснении всех обстоятельств случившегося и привлечении нападавшего к ответственности, передает ТАСС.
Напомним, что 9 мая этого года еще одно нападение было совершено на посольство Латвии в российской столице. Пятеро молодых людей забросали здание дымовыми шашками и файерами, а также попытались сделать на стене надпись баллончиком с краской. Злоумышленники были задержаны, передает сайт kp.ru.