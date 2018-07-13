В Лондоне запустили в небо шестиметровую фигуру Трампа в виде злого малыша
Надувная фигура президента США Дональда Трампа высотой в 6 метров появилась в центре Лондона. Американский лидер изображен недовольным малышом в подгузнике, в правую руку которого вложен мобильный телефон. Воздушный шар, взмывший в небо над Парламентской площадью и летавший над британской столицей на расстоянии 30 метров от земли в течение двух часов, был запущен на средства нескольких тысяч человек, которые выступают против визита Трампа в Великобританию.
Ради проведения акции в эту пятницу, 13 июня, граждане собрали более 21-й тысячи долларов. Инициатива была поддержана мэром Лондона Садик Ханом, который не один раз критиковал главу Белого дома и выражал несогласие с его взглядами на многие вопросы, в том числе относительно его политики к мигрантам.
Как передают ABC News, в интернете об участии в демонстрации «Остановите Трампа» заявляли около 60-ти тысяч человек.
В Лондоне запустили гигантский надувной шар "Малыш Трамп" .
Напомним, ранее сайт kp.ru писал о запланированной встрече британского премьер-министра Терезы Мэй и Дональда Трампа, на которой планируется обсуждение торговых отношений, сотрудничества в сфере обороны и безопасности, предстоящего выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, а также ситуацию на Ближнем Востоке и Россию.
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