2018-07-13T14:18:10+03:00
В мире

Тегеран назвал условия ухода иранских военных советников из Ирака и Сирии

‍Как заметили власти исламской республики, вопрос присутствия их страны в САР не имеет никакого отношения к Израилю
Дарья ИВАШКИНА
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Советник верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар ВелаятиСоветник верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар ВелаятиФото: REUTERS
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Советник верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти, выступая в пятницу, 13 июля, на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай», рассказал, когда военные советники исламской республики покинут Сирию и Ирак. По его словам, произойдет это, как только Тегеран об этом попросят правительства этих стран.

«Когда они скажут, что наши военные советники им не нужны, у Ирана не будет сомнений, чтобы оттуда уйти», - сказал Велаяти. При этом он выразил мнение, что если Россия и Иран уйдут из САР, то «туда придут террористы».

Также советник аятоллы Али Хаменеи подчеркнул, что Тегеран согласовывает вопрос своего присутствия в Сирии с Дамаском и Москвой, к Израилю же этот вопрос не имеет никакого отношения.

Кроме того, Велаяти заявил о намерении своей страны противостоять США на Ближнем Востоке. «Будем мощно противостоять американцам. Будем помогать Сирии противостоять агрессии США», - цитирует советник верховного лидера исламской республики ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Израиль уже неоднократно обещал предпринимать действия против присутствия Ирана на территории Сирии. В частности, для этого авиация еврейского государства периодически совершает налеты на некоторые иранские и сирийские военные объекты.

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