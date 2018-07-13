МИД РФ: Путин и Макрон обсудят на встрече двусторонние и международные вопросы
Во время встречи в Москве 15 июля президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон намерены обсудить самый широкий спектр вопросов развития двусторонних отношений, а также вызывающие наибольшее беспокойство аспекты мировой политики, включая Украину и Сирию.
Об этом журналистам 13 июля рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"Как правило, президенты обсуждают те темы, которые считают нужными обсуждать. Не исключено, что затронут двусторонние отношения и наиболее острые международные проблемы. Президенты находятся по этим темам в постоянном контакте, не только в ходе личных встреч ", - приводит слова дипломата ТАСС.
По словам Грушко, у Москвы с Парижем по всевозможным темам для обсуждения налажен плотный диалог, начиная с самого высокого уровня и оканчивая работой экспертов", - подчеркнул замминистра.
15 июля президент Франции посетит Россию. Эммануэль Макрон с супругой Брижит собирается побывать на финальном матче ЧМ-2018 с участием сборной своей страны и командой Хорватии. Также у французского лидера запланированы переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.