2018-07-13T14:41:06+03:00
В мире

МИД РФ: Путин и Макрон обсудят на встрече двусторонние и международные вопросы

Президент Франции 15 июля приедет в Россию поболеть за свою сборную на финале ЧМ-2018 и встретится с главой российского государства
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль МакронПрезиденты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль МакронФото: REUTERS
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Во время встречи в Москве 15 июля президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон намерены обсудить самый широкий спектр вопросов развития двусторонних отношений, а также вызывающие наибольшее беспокойство аспекты мировой политики, включая Украину и Сирию.

Об этом журналистам 13 июля рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Как правило, президенты обсуждают те темы, которые считают нужными обсуждать. Не исключено, что затронут двусторонние отношения и наиболее острые международные проблемы. Президенты находятся по этим темам в постоянном контакте, не только в ходе личных встреч ", - приводит слова дипломата ТАСС.

По словам Грушко, у Москвы с Парижем по всевозможным темам для обсуждения налажен плотный диалог, начиная с самого высокого уровня и оканчивая работой экспертов", - подчеркнул замминистра.

15 июля президент Франции посетит Россию. Эммануэль Макрон с супругой Брижит собирается побывать на финальном матче ЧМ-2018 с участием сборной своей страны и командой Хорватии. Также у французского лидера запланированы переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

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