Москвичи смогут бесплатно проверить своё здоровье в 10 парках города

СЕГОДНЯ 14:38 2018-07-13T14:38:02+03:00

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В столице пройдёт марафон «Московское здоровое лето» с 15 июля по 9 сентября. В рамках этого проекта врачи подготовили специальные программы по десяти направлениям: «За лёгкое дыхание», «Дети не должны болеть!», «За разумную физическую нагрузку!», «За профилактику неинфекционных заболеваний!», «Проверь родинку – сохрани жизнь!», «За позитивный настрой!», «Правда о курении», «ЗОЖ через молодёжь!», М.О.З.Г. 4,5 и оказание первой медицинской помощи.

По выходным жители и гости столицы смогут бесплатно получить консультацию врачей общей практики, пройти разные обследования, получить рекомендации экспертов, послушать интересные и полезные лекции на тему своего здоровья, а также научиться оказывать первую медицинскую помощь.

Прием будут вести врачи общей практики, дерматологи, отоларингологи, неврологи, наркологи, психотерапевты и детские педиатры.

Специально оборудованные шатры здоровья установят в парках «Фили», «Таганский», «Сокольники», в музее-заповеднике «Царицыно» и ещё в нескольких других.

Подробное расписание программы лекций и встреч с врачами, а также адреса парков можно посмотреть на официальной странице марафона «Московское здоровое лето» на сайте департамента здравоохранения города Москвы.