2018-07-13T14:38:02+03:00
Общество

Москвичи смогут бесплатно проверить своё здоровье в 10 парках города

Шатры здоровья установят с 15 июля по 9 сентября
Александра БУРОВА
Поделиться:
Москвичи смогут бесплатно проверить здоровье в 10 городских паркахМосквичи смогут бесплатно проверить здоровье в 10 городских паркахФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В столице пройдёт марафон «Московское здоровое лето» с 15 июля по 9 сентября. В рамках этого проекта врачи подготовили специальные программы по десяти направлениям: «За лёгкое дыхание», «Дети не должны болеть!», «За разумную физическую нагрузку!», «За профилактику неинфекционных заболеваний!», «Проверь родинку – сохрани жизнь!», «За позитивный настрой!», «Правда о курении», «ЗОЖ через молодёжь!», М.О.З.Г. 4,5 и оказание первой медицинской помощи.

По выходным жители и гости столицы смогут бесплатно получить консультацию врачей общей практики, пройти разные обследования, получить рекомендации экспертов, послушать интересные и полезные лекции на тему своего здоровья, а также научиться оказывать первую медицинскую помощь.

Прием будут вести врачи общей практики, дерматологи, отоларингологи, неврологи, наркологи, психотерапевты и детские педиатры.

Специально оборудованные шатры здоровья установят в парках «Фили», «Таганский», «Сокольники», в музее-заповеднике «Царицыно» и ещё в нескольких других.

Подробное расписание программы лекций и встреч с врачами, а также адреса парков можно посмотреть на официальной странице марафона «Московское здоровое лето» на сайте департамента здравоохранения города Москвы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Россельхознадзор ограничил поставки с ряда предприятий в страны ЕАЭС
В аэропорту Внуково в Москве открыли капсульный отель
Бывший охранник Усамы бен Ладена был депортирован из Германии в Тунис
"Хайли лайкли": Лавров оценил политику Запада в отношении России
Египет намерен запретить своим гражданам посещать пляжи с иностранными туристами
Порошенко отказался комментировать «зависимость» Германии от России
Следственный комитет подготовил в Уголовный кодекс РФ две новые статьи о врачебных ошибках
МИД РФ заявил, что вопрос о созыве совета Россия - НАТО пока не стоит
МИД РФ: Путин и Макрон обсудят на встрече двусторонние и международные вопросы
В Лондоне запустили в небо шестиметровую фигуру Трампа в виде злого малыша
«Чистой воды идеология»: Лавров прокомментировал слова Трампа о зависимости ФРГ от России
Тегеран назвал условия ухода иранских военных советников из Ирака и Сирии
На время саммита России и США Финляндия возобновляет контроль на своих внутренних границах с Евросоюзом
В МИД Польши сообщили о нападении на польского дипломата в России
В Кремле пообещали рассмотреть просьбу матери Сенцова о помиловании