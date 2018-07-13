МИД РФ заявил, что вопрос о созыве совета Россия - НАТО пока не стоит

СЕГОДНЯ 14:51 2018-07-13T14:51:52+03:00

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В пятницу, 13 июля, замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что в настоящее время внешнеполитическое ведомство нашей страны изучает решения, принятые на саммите НАТО, который прошел 11-12 июля в Брюсселе. При этом, по словам дипломата, вопрос о созыве совета Россия - альянс пока не стоит на повестке дня.

«Сейчас никто ни о каком созыве совета Россия - НАТО задумываться не будет. Надо изучить принятые на саммите альянса решения и оценить их с точки зрения последствий для европейской и глобальной безопасности», - приводит слова Грушко ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 11-12 июля в Брюсселе состоялся саммит НАТО, во время которого прозвучало немало громких заявлений. К примеру, президент США Дональд Трамп назвал Германию «заложницей» России в энергетической сфере. Не обошлось и без скандалов. Так, главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера уличили в том, что он пришел на мероприятие пьяным.

Что касается совета Россия - НАТО, то его последнее заседание состоялось в конце мая.