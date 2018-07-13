2018-07-13T14:57:55+03:00
Общество

Следственный комитет подготовил в Уголовный кодекс РФ две новые статьи о врачебных ошибках

Мера призвана будет защитить не только права пациентов, но и медицинских работников
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Следственный комитет России намерен ввести новые статьи для Уголовного кодексаСледственный комитет России намерен ввести новые статьи для Уголовного кодексаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Врачебные ошибки могут очень скоро дорого обойтись не только пациентам, но и самим медикам, которые их допустили. Следственный комитет России выступил с инициативой ввести в Уголовный кодекс две новые статьи.

Как следует из информации, размещенной на официальном сайте СК, нововведения должны позволить правоохранителям путем верной квалификации врачебных ошибок призвать к ответу допустивших их врачей.

«Так, предлагается введение новых статей в УК России: Статья 124.1 Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги). Статья 124.2 Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи. Изложение в новой редакции статьи 235 УК России: Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности», — рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

В ведомстве обратили внимание, что таким образом будут защищены не только права пациентов, но и медицинских работников.

В настоящее время случаи неквалифицированной медицинской помощи расследуются по разным статьям УК. Кроме того, как отметили в СК, судебная практика по ним размыта и не имеет должного единообразия.

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