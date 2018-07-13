Порошенко отказался комментировать «зависимость» Германии от России

СЕГОДНЯ 15:06 2018-07-13T15:06:12+03:00

Однако все-таки высказал мнение о том, что проект «Северный поток - 2» якобы не имеет ничего общего с экономикой

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Президент Украины Петр Порошенко отказался комментировать заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что ФРГ якобы полностью зависит от России в энергетической сфере, а также слова канцлера Германии Ангелы Меркель по этому поводу.

«Мне неприятна мысль комментировать слова президента Трампа. Есть много людей, которые могли бы это прокомментировать. Я не хочу комментировать слова канцлера Германии», - сказал Порошенко.

Между тем глава незалежной все-таки высказал мнение о том, что строительство газопровода «Северный поток - 2» якобы не имеет ничего общего с экономикой. Как заверил украинский лидер, этот проект «направлен на то, чтобы сделать Европу более зависимой от России». «Это опасность для энергетической безопасности и опасность для европейской конкурентоспособности. В этой ситуации я полностью поддерживаю… оценку Трампа», - заявил Петр Порошенко в интервью телеканалу France 24.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее хозяин Белого дома Дональд Трамп назвал Германию «заложницей» России в вопросах поставок топлива. В ответ канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что Берлин проводит самостоятельную политику и принимает самостоятельные решения. В Кремле же, комментируя слова Трампа, подчеркнули, что «Северный поток - 2» является залогом развития сотрудничества.