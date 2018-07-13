2018-07-13T15:16:19+03:00
В мире

Египет намерен запретить своим гражданам посещать пляжи с иностранными туристами

Мера призвана обеспечить защиту личного пространства иностранцев
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Власти Египта хотят закрыть частные пляжи для местных жителейВласти Египта хотят закрыть частные пляжи для местных жителейФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Египетские власти намерены запретить местным жителям посещать частные пляжи страны, на которых отдыхают иностранные туристы. Для начала инициативу хотят реализовать в Александрии. Данная идея принадлежит председателю палаты египетских туристических агентств Али ал-Манестерли.

По мнению чиновника, новые пляжи должны быть оборудованы для удовлетворения нужд иностранных туристов и обеспечивать им «защиту личного пространства». Что, в свою очередь, практически не представляется возможным в настоящий момент. Под этим Али ал-Манестерли имеет ввиду зонирование пляжа и установка кабинок для переодевания, туалетов, недорогих туристических сервисов, массажных кабинетов и прочих удобств.

В то же время, как пишут местные СМИ, решение египетских властей обернется дефицитом хорошо оборудованных пляжей для египтян, для которых и сейчас "цена входа на частные пляжи и так недоступна", сообщает сайт "Дни.ру".

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