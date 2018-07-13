Бывший охранник Усамы бен Ладена был депортирован из Германии в Тунис

СЕГОДНЯ 15:21 2018-07-13T15:21:09+03:00

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Гражданин Туниса Сами А., известный как бывший телохранитель террориста Усамы бен Ладена, был депортирован из Германии на родину утром в пятницу 13 июля.

«Могу подтвердить, что сегодня утром его доставили в Тунис и передали тунисским властям» - сказала представитель немецкого МВД Аннегрет Корф.

Чартерный рейс в Тунис, на котором находился Сами А., отправился из аэропорта Дюссельдорфа в 6.53 по местному времени (7.53 по мск). Как сообщает немецкое агентство DPA, бывший охранник экс-лидера запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» последние годы жил с женой и детьми в городе Бохум.

Напомним, что Сами А. был задержан правоохранительными органами ФРГ 25 июня 2018-го года. Власти земли Северный Рейн-Вестфалия занесли его в список потенциально опасных лиц, однако не имели возможности выслать его из Германии. Высший административный суд в Мюнстере постановил, что в случае возвращения бывшего охранника экс-главаря на родину в Тунис, мужчина будет подвержен пыткам.