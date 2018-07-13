2018-07-13T15:38:34+03:00
Общество

Россельхознадзор ограничил поставки с ряда предприятий в страны ЕАЭС

На производстве были обнаружены нарушения ветеринарно-санитарных требований союза
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россельхознадзор ввел временные ограничения на экспорт продукции четырех российских предприятийРоссельхознадзор ввел временные ограничения на экспорт продукции четырех российских предприятийФото: Влад КОМЯКОВ
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Россельхознадзор ввел временные ограничения на экспорт продукции четырех российских предприятий в страны Евразийского экономического союза. Такие меры вызваны обнаруженными на производстве нарушениями ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС, говорится в пресс-релизе ведомства.

Речь идет, в частности, о Барнаульском молочном комбинате, в творожной продукции которого были вновь выявлены дрожжи и плесень. Также в кефире данного производителя специалисты обнаружили растительное масло и жиры, а массовая доля жира в сливках не соответствовала норме.

Попало под ограничение и белгородское "Приоскопье". Россельхознадзор повторно обнаружил в полуфабрикатах из мяса птицы листерии, остатки запрещенных и вредных веществ.

Та же проблема была выявлена в меде петербургской компании "Си-продукт". А в сыре производства "Московского завода плавленых сыров "Карат" были обнаружены растительные масла и жиры, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне нарушения требований ЕАЭС были обнаружены также в Киргизии. Как оказалось, сотрудники департамента карантина растений при Министерстве сельского хозяйства страны с 2015 года занимались изготовлением и продажей фальшивых фитосанитарных сертификатов, которые подтверждают качество продукции и разрешают ее ввоз на территорию всех стран союза.

Приобрести документ могли все желающие. Это позволяло недобросовестным поставщикам избегать проведения анализов продукции в сертифицированных лабораториях.

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