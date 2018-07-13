2018-07-13T16:01:39+03:00
В мире

В Еврокомиссии объяснили "пьяную" походку Юнкера на саммите НАТО

Так, глава ЕК якобы испытал острый приступ ишиалгии, который сопровождается болями в пояснице и ногах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Жан-Клоду Юнкеру уже 63 годаЖан-Клоду Юнкеру уже 63 годаФото: REUTERS
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Острый приступ ишиалгии застал председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера прямо во время одного из мероприятий саммита НАТО, который накануне состоялся в Брюсселе. Именно болями в пояснице и ногах объясняется странная походка политика, которую общественность расценила как "пьяную", заявил представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Председатель Юнкер испытал острый приступ ишиалгии, крайне болезненный и затруднявший ходьбу. Он передал слова благодарности премьеру Нидерландов Марку Рютте и премьеру Португалии Антониу Коште, которые помогли ему в ходе саммита", - сказал греческий политик.

Он подчеркнул, на данный момент 63-летний Юнкер чувствует себя нормально и продолжает принимать все прописанные ему лекарства. Политик в полном объеме выполнил всю свою программу в рамках саммита альянса и уже в пятницу вышел на работу. На следующей неделе он отправится в Токио и Пекин, где встретится с представителями Японии и Китая, передает ТАСС.

Глава Еврокомиссии Юнкер явился на саммит НАТО совершенно пьяным.

Ранее сайт kp.ru публиковал видео, на котором хорошо видно, как глава Еврокомиссии постоянно пошатывается, теряет равновесие и с трудом передвигает ноги. На протяжении всего пути его ведут под руки другие политики.

Кроме того, в СМИ появились фотографии на которых Юнкер буквально расцеловывает всех участников саммита, а после дурачится в кресле президента США Дональда Трампа. Все это было воспринято общественностью в качестве эффекта от алкогольного опьянения.

Юнкер расцеловал почти каждого гостя саммита Фото: REUTERS

Юнкер расцеловал почти каждого гостя саммитаФото: REUTERS

Фото: REUTERS

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