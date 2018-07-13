«Банальная отработка политического заказа»: МИД РФ ответил на обвинения Польши по расследованию смоленской авиакатастрофы

СЕГОДНЯ 16:16 2018-07-13T16:16:25+03:00

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МИД РФ прокомментировал обвинения Польши в «препятствовании» расследованию авиакатастрофы, произошедшей в апреле 2010 года под Смоленском. Как выяснилось, российские дипломаты с недоумением восприняли очередной выпад Варшавы.

Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, больше всего возмущает тот факт, что новые обвинения звучат «на фоне нормального делового взаимодействия компетентных ведомств России и Польши по "смоленскому" досье».

По мнению Москвы, в данном случае речь идет о «банальной отработке политического заказа». При этом в МИД нашей страны посоветовали чиновникам в Варшаве «прекратить ненужные упражнения и заняться делом».

«Как бы конструктивно ни вела себя Россия, на нее все равно вешают громкие обвинения в некомпетентности и вредительстве, демонизируют в глазах польского и международного общественного мнения», - говорится на официальном сайте министерства иностранных дел РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, крушение Ту-154 произошло 10 апреля 2010 года. Тогда погибли все находившиеся на борту 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский.

Стоит отметить, что в апреле Варшава решила продлить расследование по делу о крушении под Смоленском до конца этого года. Дело в том, что польская сторона не согласна с выводами МАК о том, что причиной ЧП стали неверные действия экипажа.