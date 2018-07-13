В МИД России выразили протест послу Греции в связи с высылкой российских дипломатов

СЕГОДНЯ 16:20 2018-07-13T16:21:01+03:00

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13 июля в Министерство иностранных дел РФ был вызван чрезвычайный полномочный посол Греции в России, которому была вручена нота протеста в связи с недавней высылкой Афинами из страны двух российских дипломатов.

Об этом говорится в сообщении, распространенном российским внешнеполитическим ведомством.

«Было подчеркнуто, что рассматриваем данную акцию как абсолютно необоснованную, не подтверждённую фактами с греческой стороны, идущую вразрез с характером наших двусторонних отношений и способную нанести им серьезный ущерб», — говорится в заявлении МИД РФ.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что уверены в том, что за данным недружественным шагом со стороны Греции стоит Вашингтон, которому не дает покоя растущий во всем мире авторитет России.

12 июля стало известно, что власти в Греции приняли решение выслать из страны двух российских дипломатов и еще двум запретить въезд в страну. Москва это назвала недружественным шагом и заявила, что последует зеркальный ответ.