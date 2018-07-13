Режиссером сольника о "Черной вдове" станет Кейт Шортленд

СЕГОДНЯ 16:48 2018-07-13T16:49:03+03:00

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Режиссером сольного фильма о супергероине комиксов студии Marvel Черной вдове, наиболее известной из которых была Наташа Романофф. станет Кейт Шортленд. В ее пользу высказалась и актриса, играющая в киновселенной Marvel Черную вдову, Скарлетт Йоханссон, которой понравился один из фильмов австралийского режиссера. Студия уже сообщила о подписании договора с Шортланд, которая известна многим поклонникам драмы по фильмам "Лоре" и "Берлинский синдром".

Продюсеры студии Marvel встретилась более чем с 70 кандидатами, основной частью из которых были женщины, но во время поисков рассматривалось сотрудничество и с некоторыми режиссерами-мужчинами.

Как передает The Hollywood Reporter, черновой сценарий к предстоящему фильм написала Жак Шаффер, известная по работе над фильмом «Таймер», а также мультиком «Олаф и холодное приключение»

Выход сольного фильма, в котором главную роль Черной вдовы исполнит, как и всегда, Скарлетт Йохансон, запланирован на 2020 год. Чему конкретно будет посвящен фильм — ее ранним годам в Советском союзе, работе оперативницей под управлением Зимнего Солдата или событиям, посвященным после времени после работы во «Мстителях» - неизвестно.

Напомним, что супергероиня из России владеет многими навыками, в числе которых балет, боевые искусства, шпионаж. Впервые она появляется в фильме «Железный человек 2» в качестве подставного асисстента главного героя фильма Тони Старка. Позже она появляется в фильмах «Мстители», «Первый мститель: Другая война», «Мстители: Эра Альтрона», «Первый мститель: Противостояние», «Тор:Рагнарёк» и «Мстители: Война бесконечности».