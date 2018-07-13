Костромские депутаты проголосовали за пенсионную реформу

СЕГОДНЯ 18:43 2018-07-13T18:43:53+03:00

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Костромские депутаты поддержали проект пенсионной реформы, ссылается информационное агентство Regnum на ГТРК «Кострома». Местные власти обещают организовать публичные обсуждения нюансов законопроекта, которое может занять несколько недель. За увеличение срока выхода на пенсию поддержали 23 депутата, против высказались 8, 1 воздержался.

Председатель комитета областной Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам Олег Скобёлкин отметил, что две трети пенсионного фонда регион получает из федерального бюджета и пенсионная реформа в области необходима.

«Бюджет пенсионного фонда у нас составляет 36 миллиардов. При этом 12 миллиардов мы собираем сами. То есть одну треть, - пояснил парламентарий. - Поэтому назрела реформа или не назрела? Как будет давать Федеральный бюджет? Чего говорить: у нас 177 000 работающих и 212 000 пенсионеров. Поэтому, на мой взгляд, вопрос необходимости пенсионной реформы он в этих цифрах просто лежит.

Отметим, что предложения от жителей Костромской области направят в Госдуму ко второму чтению.

- Первое чтение — это концепция. Концепция — это необходимость изменений. А нюансы, цифры конкретные, предложения, они будут формулироваться, собираться и вноситься в ходе подготовки закона ко второму чтению и окончательной редакции, — напомнил депутат Государственной Думы России Алексей Ситников.

Отметим, что по данным Костромастата за последний год пенсия среднего костромича выросла на 400 рублей и составила 12,6 тысяч рублей.