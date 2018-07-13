2018-07-13T19:59:00+03:00
В мире

Трамп назвал «большой ошибкой» строительство «Северного потока - 2»

По мнению американского лидера, канцлер ФРГ Ангела Меркель делает «ужасную вещь», поддерживая этот проект
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп, выступая в пятницу, 13 июля, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, назвал «большой ошибкой» строительство газопровода «Северного потока - 2», который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря.

По словам американского лидера, канцлер ФРГ Ангела Меркель делает «ужасную вещь», поддерживая этот проект. «Я считаю ужасной вещью то, что делает Германия... Ангела Меркель совершает большую ошибку... Я слышал, что Германия будет получать 60-70% всех энергоносителей от России», - сказал Трамп, добавив, что для него это «трагедия».

Как уточнил политик, «трагедия» состоит в том, что «миллиарды и миллиарды долларов пойдут из Германии в Россию», передает ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ходе прошедшего 11-12 июля в Брюсселе саммита НАТО хозяин Белого дома Дональд Трамп назвал ФРГ «заложницей» РФ в энергетической сфере.

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