2018-07-13T20:40:05+03:00
Политика

Шойгу поймал огромного тайменя во время отпуска в Тыве

Однако затем отпустил рыбу на волю
Дарья ИВАШКИНА
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Шойгу поймал огромного тайменя во время отпуска в ТывеШойгу поймал огромного тайменя во время отпуска в ТывеФото: кадр с видео
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В начале июля министр обороны России Сергей Шойгу по традиции взял краткосрочный отпуск и отправился на свою малую родину - в республику Тыва.

А чуть позднее глава региона Шолбан Кара-оол выложил в социальных сетях видео, на котором был запечатлен глава Минобороны нашей страны во время своего отдыха. На опубликованных кадрах видно, что Шойгу, проводя время на рыбалке, поймал огромного тайменя, однако, судя по ролику, на кухню отправлять его не стал и отпустил на волю.

Однако затем министр обороны России отпустил рыбу на волю Фото: кадр с видео

Однако затем министр обороны России отпустил рыбу на волюФото: кадр с видео

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году Сергей Шойгу также брал отпуск в июле и также проводил его в Тыве. Причем тогда помощники министра никого об этом в известность не поставили. В результате получилось, что, столкнувшись с Сергеем Кужугетовичем у шашлычной близ Танзыбея (поселок на юге Красноярского края по пути в Туву), люди сначала не поверили, а затем решили сфотографироваться вместе с министром на память.

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