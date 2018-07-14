Песков заявил об отсутствии у Москвы «розовых очков» в отношении позиции Трампа по Крыму

СЕГОДНЯ 00:47 2018-07-14T00:47:58+03:00

В Кремле надеются, что президент США после саммита перестанет говорить о возврате полуострова в состав Украины

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У российского руководства никогда не было иллюзий в отношении позиции Вашингтона о принадлежности Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разговаривать стоит только в одном ключе: в том ключе, что повторение такой фразы, что, дескать, пока Россия не отдаст Крым, не будет того-то и того-то, повторение этой фразы, как мантры, — оно абсолютно нелогично, оно бесперспективно, это путь в никуда», — добавил он в ин6тервью RT.

Однако, по его словам, в Кремле надеются, что после двустороннего саммита США - Россия, который состоится 16 июля в Хельсинки, американский президент Дональд Трамп изменит свое мнение по этому вопросу.

«Мы никогда не носили и не носим розовых очков, но конечно, рассчитываем», - подчеркнул Песков.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник в столице Финляндии состоится встреча американского и российского лидеров. Это будут первые полноформатные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа вне международных мероприятий.