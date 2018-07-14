Лавров назвал идеальные итоги встречи Путина и Трампа

СЕГОДНЯ 01:38 2018-07-14T01:38:14+03:00

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, какой исход переговоров президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина он считает идеальным. По мнению главы МИД, лучшим итогов станет разморозка всех каналов связи между странами по ключевым вопросам двусторонней и международной политики.

«Идеальный исход саммита – это если нам удастся договориться задействовать все каналы по вопросам, по которым у нас есть разногласия, понять, сможем ли мы найти общие точки соприкосновения по этим вопросам, а также определить проблемы, над решением которых мы можем с пользой сотрудничать ради интересов обеих стран и международного сообщества, ради стратегической стабильности», — сказал Лавров в интервью телеканалу RT.

Он напомнил, что налаженные за долгие годы каналы связи между Москвой и Вашингтоном по вопросам борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, а также кибербезопасности и региональных конфликтов были заморожены. Переговоры российских и американских военных дипломатов носят эпизодических характер, как и встречи по Украине.

«Помощник президента Путина и спецпредставитель США встречались несколько раз, но без видимого прогресса, потому что на каждой встрече наши американские коллеги отклоняются от минских соглашений, которые являются выражением консолидированного мнения по украинскому кризису. Однако мы продолжаем попытки, и я надеюсь, что мы обязательно обсудим этот вопрос в Хельсинки», — пообещал Лавров.

Как сообщал сайт kp.ru, встреча американского и российского лидеров пройдет в Хельсинки 16 июля.