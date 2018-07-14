Порошенко грозит изоляцией странам, препятствующим вступлению Украины в НАТО

СЕГОДНЯ 05:06 2018-07-14T05:06:19+03:00

Президент республики уверен, что никто не встанет на пути Украины в альянс

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Страны, выступающие против вступления Украины в НАТО, могут оказаться в изоляции. Такое заявление сделал президент республики Петр Порошенко, комментируя позицию Венгрии, которая сообщила, что блокирует включение Незалежной в члены Североатлантического альянса.

Так Будапешт продемонстрировал свое возмущение законом об украинском языке, который ущемляет права других национальностей, проживающих в республике.

«Кто будет разговаривать с нами языком шантажа, окажется сам в изоляции», - сказал Порошенко.

После визита в Брюссель и участия в саммите НАТО президент подчеркнул, что никто не сможет препятствовать курсу Украины на членство в объединении, и страна будет защищать свои национальные интересы.

«Никому не удастся заблокировать украинскую интеграцию в НАТО ни извне, я имею в виду Россию, ни внутри - «пятая колонна», ни в самом НАТО», - уверен Порошенко.

Как сообщал сайт kp.ru, 12 июля глава Украины провел встречу с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Брюсселе.