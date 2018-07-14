Россельхознадзор запретил ввоз молока с трех предприятий Белоруссии

СЕГОДНЯ 05:50 2018-07-14T05:50:23+03:00

Россельхознадзор запретил поставки в РФ молока из Белоруссии Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В то же время снят запрет на поставки для двух других белорусских молокозаводов

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В России введены ограничения на поставки продукции еще трех молокозаводов Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Временное ограничение касается питьевого молока, произведенного СООО «Данон Пружаны», ОАО «Минский молочный завод №1», ООО «Несвижский завод детского питания». В ведомтсве отметили, что в продукции предприятий выявили повышенное содержание нитратов.

Одновременно Россельхознадзор отменил ограничения на поставку продукции для предприятий ОАО «Молочные горки» и СООО «Белсыр». Решения были приняты по итогам переговоров главы Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, директором департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иваном Смильгинем, говорится на сайте ведомтсва.

Поставки возобновляются под гарантии глав департамента, что белорусская сторона предоставит Россельхознадзору данные, подтверждающие безопасность продукции, при этом объемы поставки не должны превышать объемы производства.