США рассчитывают вернуть себе лидерство в добыче нефти в 2019 году

СЕГОДНЯ 06:24 2018-07-14T06:24:17+03:00

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Соединенные Штаты уже в следующем году могут вернуть себе лидерство мировой нефтедобыче, которое они уступили СССР в середине 1970-х годов. Такой прогноз сделало Информационное управление при министерстве энергетики США.

В ведомстве полагают, что в следующем году уровень добычи в стране возрастет до 11,8 млн баррелей в день. По данным Минэнерго США, в России в прошлом году производили более 10,3 млн баррелей нефти в день, в Саудовской Аравии - чуть меньше 10 млн баррелей.

Уровень добычи в США находился на уровне 9,4 млн баррелей. В феврале этого года США обошли Саудовскую Аравию, а уже в июне добывали примерно 10,9 млн баррелей в день, и такие показатели сохранятся до конца текущего года, передает телекомпания CBS.

США занимали первое место по объемам добычи нефти на протяжении большей части XX веке. В 1974 году СССР смог обогнать Соединенные Штаты по этому показателю, а Саудовская Аравия – в 1976 году. В конце 70-х Советский Союз производил нефти на треть больше чем Америка, а в конце 80-х уже в два раза больше.