2018-07-14T06:24:17+03:00
Экономика

США рассчитывают вернуть себе лидерство в добыче нефти в 2019 году

С середины 1970-х годов Америка уступила лидерство СССР и Саудовской Аравии
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
США рассчитывают нарастить объемы добычи нефти и занять первое место по этому показателю в миреСША рассчитывают нарастить объемы добычи нефти и занять первое место по этому показателю в миреФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Соединенные Штаты уже в следующем году могут вернуть себе лидерство мировой нефтедобыче, которое они уступили СССР в середине 1970-х годов. Такой прогноз сделало Информационное управление при министерстве энергетики США.

В ведомстве полагают, что в следующем году уровень добычи в стране возрастет до 11,8 млн баррелей в день. По данным Минэнерго США, в России в прошлом году производили более 10,3 млн баррелей нефти в день, в Саудовской Аравии - чуть меньше 10 млн баррелей.

Уровень добычи в США находился на уровне 9,4 млн баррелей. В феврале этого года США обошли Саудовскую Аравию, а уже в июне добывали примерно 10,9 млн баррелей в день, и такие показатели сохранятся до конца текущего года, передает телекомпания CBS.

США занимали первое место по объемам добычи нефти на протяжении большей части XX веке. В 1974 году СССР смог обогнать Соединенные Штаты по этому показателю, а Саудовская Аравия – в 1976 году. В конце 70-х Советский Союз производил нефти на треть больше чем Америка, а в конце 80-х уже в два раза больше.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
CNBC: Ракета «Кинжал» поразила цель на расстоянии более 800 километров
Погода в Москве на 14 июля 2018 года: ожидаются кратковременный дождь и жара до +28 градусов
На Украине под угрозой остановки заводы Coca-Cola, PepsiCo и Carlsberg
Россельхознадзор запретил ввоз молока с трех предприятий Белоруссии
Израиль и боевики ХАМАС обменялись ракетными ударами
Порошенко грозит изоляцией странам, препятствующим вступлению Украины в НАТО
Умер осужденный по делу «Кировлеса» Петр Офицеров
Минздрав назвал некорректными сообщения о росте числа ВИЧ–инфицированных в Москве
В Киеве суд продлил арест Надежде Савченко
Букингемский дворец опроверг сообщение об опоздании Трампа на прием к Елизавете II
Минюст США заранее предупредил Трампа о новых обвинениях против России
Режим ЧП в Турции отменят 18 июля
Лавров назвал идеальные итоги встречи Путина и Трампа
Лавров: Заявления НАТО о России говорят о сохранении менталитета холодной войны
Песков заявил об отсутствии у Москвы «розовых очков» в отношении позиции Трампа по Крыму
Следствие просит суд арестовать москвичку за кражу в отеле Marriott
Песков: Путин и Трамп будут определять повестку дня по ходу саммита
Белый дом не утверждает, что «кибератаки России» повлияли на выборы в США
Песков: Слово «торг» неуместно для определения встречи Путина и Трампа
Посольство РФ потребовало предоставить данные о найденном в Эймсбери веществе
Ушаков рассказал о формате встречи Путина и Трампа
Японские и корейские истребители сопровождали российские ракетоносцы над Японским и Желтым морями
Владимир Этуш попал в больницу
Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II