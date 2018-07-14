На Украине под угрозой остановки заводы Coca-Cola, PepsiCo и Carlsberg

СЕГОДНЯ 06:43 2018-07-14T06:43:50+03:00

У предприятий возникли проблемы с очисткой питьевой воды из-за отсутствия хлора в стране

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На Украине под угрозой закрытия оказались филиалы компаний Coca-Cola, PepsiCo и Carlsberg. Об этом сообщила заместитель директора Европейской бизнес ассоциации Светлана Михайловская.

По ее словам, предприятия столкнулись с проблемой очистки питьевой воды, что может привести к остановке производства.

«На предприятиях запасов хлора нет, потому что по системе безопасности они не могут их иметь у себя на территории. По состоянию на сегодня уже идет речь об остановке одного предприятия», - цитирует ТАСС слова Михайловской.

Ранее «Киевводоканал» сообщил о проблемах с обеззараживанием воды и возможном отключении централизованного питьевого водоснабжения в стране. Такая ситуация возникла после того, как производитель жидкого хлора на Украине «Днепроазот» предупредил, что прекращает поставлять и производить это вещество.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил в пятницу, что правительство утвердило план решения кризисной ситуации и в скором времени хлор в стране появится.