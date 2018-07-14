2018-07-14T06:43:50+03:00
Политика

На Украине под угрозой остановки заводы Coca-Cola, PepsiCo и Carlsberg

У предприятий возникли проблемы с очисткой питьевой воды из-за отсутствия хлора в стране
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
На Украине из-за отсутствия хлора возникли проблемы с очисткой питьевой водыНа Украине из-за отсутствия хлора возникли проблемы с очисткой питьевой водыФото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА
Изменить размер текста:

На Украине под угрозой закрытия оказались филиалы компаний Coca-Cola, PepsiCo и Carlsberg. Об этом сообщила заместитель директора Европейской бизнес ассоциации Светлана Михайловская.

По ее словам, предприятия столкнулись с проблемой очистки питьевой воды, что может привести к остановке производства.

«На предприятиях запасов хлора нет, потому что по системе безопасности они не могут их иметь у себя на территории. По состоянию на сегодня уже идет речь об остановке одного предприятия», - цитирует ТАСС слова Михайловской.

Ранее «Киевводоканал» сообщил о проблемах с обеззараживанием воды и возможном отключении централизованного питьевого водоснабжения в стране. Такая ситуация возникла после того, как производитель жидкого хлора на Украине «Днепроазот» предупредил, что прекращает поставлять и производить это вещество.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил в пятницу, что правительство утвердило план решения кризисной ситуации и в скором времени хлор в стране появится.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
CNBC: Ракета «Кинжал» поразила цель на расстоянии более 800 километров
Погода в Москве на 14 июля 2018 года: ожидаются кратковременный дождь и жара до +28 градусов
США рассчитывают вернуть себе лидерство в добыче нефти в 2019 году
Россельхознадзор запретил ввоз молока с трех предприятий Белоруссии
Израиль и боевики ХАМАС обменялись ракетными ударами
Порошенко грозит изоляцией странам, препятствующим вступлению Украины в НАТО
Умер осужденный по делу «Кировлеса» Петр Офицеров
Минздрав назвал некорректными сообщения о росте числа ВИЧ–инфицированных в Москве
В Киеве суд продлил арест Надежде Савченко
Букингемский дворец опроверг сообщение об опоздании Трампа на прием к Елизавете II
Минюст США заранее предупредил Трампа о новых обвинениях против России
Режим ЧП в Турции отменят 18 июля
Лавров назвал идеальные итоги встречи Путина и Трампа
Лавров: Заявления НАТО о России говорят о сохранении менталитета холодной войны
Песков заявил об отсутствии у Москвы «розовых очков» в отношении позиции Трампа по Крыму
Следствие просит суд арестовать москвичку за кражу в отеле Marriott
Песков: Путин и Трамп будут определять повестку дня по ходу саммита
Белый дом не утверждает, что «кибератаки России» повлияли на выборы в США
Песков: Слово «торг» неуместно для определения встречи Путина и Трампа
Посольство РФ потребовало предоставить данные о найденном в Эймсбери веществе
Ушаков рассказал о формате встречи Путина и Трампа
Японские и корейские истребители сопровождали российские ракетоносцы над Японским и Желтым морями
Владимир Этуш попал в больницу
Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II