Погода в Москве на 14 июля 2018 года: ожидаются кратковременный дождь и жара до +28 градусов

СЕГОДНЯ 07:03 2018-07-14T07:03:28+03:00

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 14 июля 2018 года. Как обещают специалисты, эти выходные в столице будут жаркими. В частности, в субботу воздух в городе прогреется до +26…+28 градусов. При этом ожидается переменная облачности. Причем без осадков не обойдется: местами в мегаполисе пройдут кратковременные дожди. Ветер же будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

А в ночь на воскресенье, 15 июля, столбики термометров опустятся до +17…+19 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Кроме того, в темное время суток местами также будет возможен кратковременный дождь.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце прошлой недели в Москве выпало больше половины месячной нормы осадков: в ночь на 8 июля на столицу вылилось порядка 50 миллиметров воды. На этой же неделе дожди не прекратились. Более того, мегаполис превратился в тропики: в городе установилась жаркая погода с ливнями и грозами. Воздух прогревался почти до +30 градусов.