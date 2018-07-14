В Верховной раде назвали «ничтожными» санкции против Крыма

СЕГОДНЯ 07:23 2018-07-14T07:23:34+03:00

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Депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал введенные западными странами в отношении Крыма санкции «совершенно ничтожными». По его мнению, эти ограничения «не наносят особого ущерба российской экономике».

«Санкции, о которых постоянно трубят наши власти, по Крыму, если вы проанализируете, совершенно ничтожны», - заявил нардеп в эфире украинских СМИ, подчеркнув, что самые жесткие ограничительные меры против РФ были введены после инцидента со сбитым малайзийским Boeing, а также в связи с событиями в Донбассе.

Кроме того, Мураев посетовал на то, что Вашингтон рассматривает Киев не как партнера, а всего лишь как инструмент давления на Москву. «Нас используют как объект для того, чтобы решать свои геополитические вопросы. Мы такая точка, которую используют, чтобы больнее надавить на мозоль Российской Федерации», - заметил политик.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее власти самого Крыма назвали экономические последствия санкций ЕС против полуострова ничтожными.