Число жертв ливней в Японии возросло до 209 человек

СЕГОДНЯ 08:06 2018-07-14T08:07:01+03:00

В настоящее время в Японии продолжаются поисковые и спасательные операции Фото: REUTERS

Еще 48 граждан числятся пропавшими без вести или не выходят на связь [видео]

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Число жертв сильных дождей и вызванных ими наводнений и оползней в юго-западных и центральных районах Японии достигло 209 человек. При этом, по словам генерального секретаря кабмина страны Есихидэ Суги, еще 48 граждан числятся пропавшими без вести или не выходят на связь.

«По информации к этому часу <…> 20 человек официально считаются пропавшими без вести, безопасность еще 28 человек, преимущественно из префектуры Хиросима, пока не удается установить», - цитирует чиновника телекомпания NHK.

Стоит отметить, что в настоящее время местные экстренные службы при поддержке полиции и солдат Сил самообороны продолжают поисковые и спасательные операции. Между тем ситуация осложняется жаркой погодой: показатели термометров с раннего утра держатся на отметке выше +30 градусов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, наибольший ущерб ливневые дожди и оползни нанесли таким японским префектурам, как Эхимэ, Хиросима и Окаяма.