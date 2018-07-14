Лондон пригласил экспертов ОЗХО в Эймсбери для подтверждения типа отравляющего вещества

СЕГОДНЯ 08:23 2018-07-14T08:23:37+03:00

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В субботу, 14 июля, стало известно, что Великобритания пригласила экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для помощи в расследовании отравления в городе Эймсбери. Как ожидается, специалисты посетят Соединенное Королевство в начале следующей недели.

«Соединенное Королевство пригласило независимых технических экспертов из международной организации по химическому оружию совершить поездку в Великобританию в начале следующей недели», - говорится в сообщении британского МИДа.

Также там уточняется, что экспертам предстоит дать независимую оценку типу нервно-паралитического вещества, при взаимодействии с которым в Эймсбери предположительно и пострадали два местных жителя.

Кроме того, в министерстве иностранных дел Великобритании подчеркнули, что Лондон «остается приверженным делу сохранения целостности ОЗХО как исполнительного органа Конвенции о запрещении химоружия, который наблюдает за глобальным запретом на его использование».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 30 июня 45-летний Чарльз Роули и его 44-летняя подруга Дон Стерджес были госпитализированы в городе Эймсбери в критическом состоянии. Чуть позднее Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что пара подверглась воздействию того же нервно-паралитического вещества, которым в марте были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Спустя несколько дней после инцидента стало известно, что Стерджес скончалась, а вот Роули пришел со временем в сознание и был допрошен полицией.