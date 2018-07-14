2018-07-14T09:00:16+03:00
В мире

Китай призвал вернуться к соблюдению иранской ядерной сделки

‍В Пекине считают, что в этот вопросе необходимо придерживаться политического и дипломатического урегулирования
Дарья ИВАШКИНА
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Китай призвал вернуться к соблюдению иранской ядерной сделкиКитай призвал вернуться к соблюдению иранской ядерной сделкиФото: REUTERS
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Член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Ян Цзечи, выступая в субботу, 14 июля, на церемонии открытия VII Глобального форума мира в Пекине, заявил о необходимости сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). При этом он призвал страны, подписавшие это соглашение, как можно скорее вернуться к соблюдению его положений.

«Китай считает, что все соответствующие стороны должны принимать во внимание общую долгосрочную перспективу, придерживаться политического и дипломатического урегулирования, поддерживать СВПД и как можно скорее вернуться на верный путь его полноценной реализации», - цитирует Яна Цзечи агентство «Синьхуа».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в мае американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из иранской ядерной сделки. Таким образом, он отказался от соглашения, которое в 2015 году было подписано Тегераном и шестью мировыми державами - США, Великобританией, Россией, Китаем, Францией и Германией. Этот документ ввел ограничение на ядерную программу исламской республики в обмен на отмену международных санкций.

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