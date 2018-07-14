Спасенных из пещеры в Таиланде детей выпишут из больницы 19 июля

СЕГОДНЯ 09:19 2018-07-14T09:19:35+03:00

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В субботу, 14 июля, стало известно, что всех 12 школьников и их тренера, которых ранее спасли из затопленной пещеры Кхао Луанг в Таиланде, выпишут из больницы уже на следующей неделе. Как ожидается, ребята смогут покинуть медучреждение, расположенное в городе Чианграй, в ближайший четверг, 19 июля.

При этом, как заметил министр здравоохранения Пьясакон Саконсатайатон, к тому времени «необходимо подготовить детей и их родителей к тому вниманию, которое будет к ним проявлено», передает Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 июня в Таиланде пропала целая юношеская футбольная команда и ее тренер. Их поиски продолжались 10 дней. В результате дети были найдены в пещере Кхао Луанг. Выяснилось, что в день своего исчезновения школьники зашли в подземелье и из-за внезапного наводнения оказались заблокированы на глубине 800 метров.

А 8 июля началась операция по спасению ребят. Продолжалась же она три дня. За это время команде из 18 водолазов удалось вывести на поверхность две группы по четыре ребенка и одну - из пяти человек. После чудесного спасения все школьники были доставлены в больницу Прачанукро в городе Чианграй.