2018-07-14T10:25:51+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Футболисты сборной Франции выразили желание остаться в России после ЧМ-2018

По словам спортсменов, в стране-хозяйке мундиаля царит «отличная атмосфера»
Дарья ИВАШКИНА
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Полузащитник сборной Франции Блез МатюидиПолузащитник сборной Франции Блез МатюидиФото: REUTERS
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Футболисты сборной Франции выразили желание задержаться в России еще на некоторое время после завершения чемпионата мира 2018 года, который проходит в нашей стране с 14 июня по 15 июля. Как заметил полузащитник Блез Матюиди, его команда прекрасно проводит время в РФ. При этом спортсмен признал, что на ЧМ-2018 царит «отличная атмосфера».

«Я принимал участие в четырех международных турнирах, но лучше всего мне было именно здесь. <…> Здесь царит отличная атмосфера. Будет грустно уезжать. Я мог бы оставаться здесь еще месяцы и месяцы», - сказал Матюиди в интервью изданию Le Figaro.

Защитник французской сборной Самюэль Умтити добавил, что тоже хотел бы еще некоторое время пожить в России. «Мы так веселимся, и нам всегда есть, чем заняться. Впечатления очень необычные», - подчеркнул Умтити.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в полуфинале чемпионата мира по футболу 2018 года Франция победила Бельгию со счетом 1:0. В результате сборная Пятой республики вышла в финал. В последнем же матче ЧМ-2018 французам предстоит сразиться с командой Хорватии. Встреча состоится уже в это воскресенье, 15 июля.

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