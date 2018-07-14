2018-07-14T10:00:56+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Джон Сноу из «Игры престолов» приедет на финал ЧМ-2018

Матч между сборными Франции и Хорватии пройдет 15 июля на московском стадионе «Лужники»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Актеры Кит Харрингтон и Роуз ЛеслиАктеры Кит Харрингтон и Роуз ЛеслиФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в «Игре престолов» - одном из самых популярных сериалов в мире, заявил о намерении приехать в Москву на финал чемпионата мира по футболу 2018 года.

Причем артист не исключил, что вместе с ним в российскую столицу может прилететь и его супруга Роуз Лесли, которая также ранее снималась в «Игре престолов». Об этом Харингтон заявил в эфире радио Би-би-си.

Стоит отметить, что финальный матч чемпионата мира по футболу, который проходит в нашей стране с 14 июня, состоится уже в это воскресенье, 15 июля, на московском стадионе «Лужники».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, любимчик фанатов популярнейшего сериала современности Кит Харингтон простился с холостой жизнью совсем недавно. Он женился на своей коллеге Роуз Лести в конце июня текущего года. Актеры сыграли свадьбу в Шотландии. Церемония бракосочетания прошла в старинном замке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Футболисты сборной Франции выразили желание остаться в России после ЧМ-2018
Спасенных из пещеры в Таиланде детей выпишут из больницы 19 июля
Китай призвал вернуться к соблюдению иранской ядерной сделки
Зарубежные страны заинтересовались автомобилями проекта «Кортеж»
Лондон пригласил экспертов ОЗХО в Эймсбери для подтверждения типа отравляющего вещества
Число жертв ливней в Японии возросло до 209 человек
Украинский генерал пожаловался на плачевную ситуацию в ПВО
Индийский суд предложил снести Тадж-Махал
В Верховной раде назвали «ничтожными» санкции против Крыма
CNBC: Ракета «Кинжал» поразила цель на расстоянии более 800 километров
Погода в Москве на 14 июля 2018 года: ожидаются кратковременный дождь и жара до +28 градусов
На Украине под угрозой остановки заводы Coca-Cola, PepsiCo и Carlsberg
США рассчитывают вернуть себе лидерство в добыче нефти в 2019 году
Россельхознадзор запретил ввоз молока с трех предприятий Белоруссии