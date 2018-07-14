Джон Сноу из «Игры престолов» приедет на финал ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 10:00 2018-07-14T10:00:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в «Игре престолов» - одном из самых популярных сериалов в мире, заявил о намерении приехать в Москву на финал чемпионата мира по футболу 2018 года.

Причем артист не исключил, что вместе с ним в российскую столицу может прилететь и его супруга Роуз Лесли, которая также ранее снималась в «Игре престолов». Об этом Харингтон заявил в эфире радио Би-би-си.

Стоит отметить, что финальный матч чемпионата мира по футболу, который проходит в нашей стране с 14 июня, состоится уже в это воскресенье, 15 июля, на московском стадионе «Лужники».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, любимчик фанатов популярнейшего сериала современности Кит Харингтон простился с холостой жизнью совсем недавно. Он женился на своей коллеге Роуз Лести в конце июня текущего года. Актеры сыграли свадьбу в Шотландии. Церемония бракосочетания прошла в старинном замке.